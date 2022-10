Serie C girone A, nove squadre in tre punti!

Non sono mancate le sorprese nella settima giornata del girone A di Serie C a cominciare dalla sconfitta della capolista Novara, gli azzurri soffrono nel primo tempo ma riescono a chiuderlo uno a uno contro l'Albinoleffe, nella ripresa Cocco e l'ex Manconi castigano per la prima volta in stagione la formazione di Cevoli; al primo posto assieme al Novara sale il Pordenone che supera due a zero l'Arzignano con i gol di Pinato e Bruscagin.

Cadono le seconde della classe, a sorpresa la Feralpi incassa il primo stop interno contro la rediviva Pro Vercelli, proporzionalmente incredibile la sconfitta del Padova che subisce un pokerissimo di reti sul campo della Pergolettese.

Tre i pareggi di giornata, si salva il Vicenza nei minuti finale grazie ad una rete di Ferrari al Menti contro la Pro Patria, finisce tre a tre Piacenza-Juve U23, un punto a testa che sostanzialmente serve poco ad entrambe per Virtus Verona e Mantova.

Due i successi esterni, il Renate passa due a zero a Trento e si affaccia ai quartieri alti della graduatoria; secondo successo stagionale della Pro Sesto che batte tra le mura amiche la Triestina, nell'ultimo incontro di giornata il Lecco supera due a uno il Sangiuliano portandosi ad un punto dalla neo promossa compagine milanese.

Risultati e classifica di giornata