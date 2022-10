Albinoleffe-Novara 3-1, primo stop in campionato per gli azzurri

Settimana nera per il Novara che dopo l'uscita dalla coppa di C perde anche l'imbattibilità in campionato, la sconfitta tre a uno contro l'Albinoleffe non costa tuttavia la testa della classifica agli azzurri che vengono raggiunti dal Pordenone.

La cronaca Novara subito pericoloso con Masini, respinge l'estremo avversario; al 14' l'Albinoleffe passa in vantaggio con Tomaselli che su assist di Manconi batte Pissardo in uscita; azzurri in difficoltà, al 16' Manconi sfiora il raddoppio. Dopo una fase in cui il match viene giocato prevalentemente a centrocampo il Novara pareggia a fine primo tempo con un bel colpo di testa di Bortolussi, prima rete del bomber azzurro in campionato.

Al 12' della ripresa torna avanti l'Albinoleffe con Cocco che approfitta di una corta respinta di Pissardo su conclusione di Doumbia; il Novara va vicino al pareggio con Masini e Bortolussi ma è l'Albinoleffe a fare il tris grazie ad un errore di Carillo che favorisce l'inserimento di Manconi, tre a uno e partita finita.