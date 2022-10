Serie D girone A, il Gozzano sale al quarto posto

Si allunga la classifica del girone A di Serie D che vede vincere tre delle prime quattro nell'ottava giornata, in testa da solo il Sestri Levante che passa con un netto tre a zero a Tortona, al secondo posto la Sanremese che con le reti di Aperi e Rizzo vince a Pinerolo e sorpassa il Vado che pareggia uno a uno nel big match di giornata a Casale.

Seconda vittoria consecutiva e quarto posto per il Gozzano, nel tre a uno in Valle D'Aosta sul Pontdonnaz da registrare il secondo gol nell'anno solare di Vagge, il portiere dei novaresi; quinta sconfitta consecutiva per il Borgosesia, i granata si confermano prolifici con altre tre reti ma i venti gol subiti in otto giornate sono decisamente troppi e la Castanese può festeggiare un successo importantissimo.

Quattro i pareggi di giornata, lo Stresa conquista un punto in casa dell'ultima della classe Fossano ancora alla ricerca della prima vittoria, un punto a testa per Asti e Legnano, a Kerroumi risponde Romano, finisce due a due Chisola-Bra.

Negli ultimi due incontri di giornata due a zero a sorpresa della Fezzanese sul campo della Castellanzese, vince fuori casa anche il Ligorna che passa tre a uno a Chieri infliggendo ai piemontesi la terza sconfitta nelle ultime quattro

Risultati e classifica di giornata