Serie B. Gli arbitri della 9a: Volpi a Benevento, Fabbri a Parma
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 15 ottobre.
VENEZIA – FROSINONE - Venerdì 14/10 h. 20.30
MINELLI
DI VUOLO - NIEDDA
IV: TREMOLADA
VAR: SOZZA
AVAR: GARIGLIO
BENEVENTO – TERNANA - h. 14.00
VOLPI
GALETTO – DI GIACINTO
IV: PEZZOPANE
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MASTRODONATO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CAGLIARI – BRESCIA - h. 14.00
CHIFFI
CIPRESSA - SCHIRRU
IV: VIRGILIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PAGANESSI
CITTADELLA – SPAL - h. 14.00
ZUFFERLI
CAPALDO – LONGO F.
IV: CANCI
VAR: PAIRETTO
AVAR: PERENZONI
COSENZA – GENOA - h. 14.00
BARONI
ROSSI M. - FONTANI
IV: VERGARO
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MOKHTAR (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – COMO - h. 14.00
LA PENNA
MACADDINO - CECCON
IV: TURRINI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
PALERMO – PISA - h. 14.00
FELICIANI
PAGNOTTA – RICCI
IV: GEMELLI
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: LOMBARDO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – REGGINA - h. 14.00
FABBRI
MIELE D. - SEVERINO
IV: NICOLINI
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
BARI – ASCOLI - h. 16.15
RUTELLA
MARCHI - SACCENTI
IV: BARATTA
VAR: MARESCA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
PERUGIA – SUDTIROL - Domenica 16/10 h. 16.15
MAGGIONI
LOMBARDI - BARONE
IV: UBALDI
VAR: CAMPLONE
AVAR: LONGO S.