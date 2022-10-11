Serie B. Gli arbitri della 9a: Volpi a Benevento, Fabbri a Parma - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 9a: Volpi a Benevento, Fabbri a Parma

L'arbitro Manuel Volpi
L'arbitro Manuel Volpi
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 15 ottobre. 

VENEZIA – FROSINONE - Venerdì 14/10 h. 20.30

MINELLI

DI VUOLO - NIEDDA

IV: TREMOLADA

VAR: SOZZA

AVAR: GARIGLIO

BENEVENTO – TERNANA - h. 14.00

VOLPI

GALETTO – DI GIACINTO

IV: PEZZOPANE

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MASTRODONATO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CAGLIARI – BRESCIA - h. 14.00

CHIFFI

CIPRESSA - SCHIRRU

IV: VIRGILIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI

CITTADELLA – SPAL - h. 14.00

ZUFFERLI

CAPALDO – LONGO F.

IV: CANCI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERENZONI

COSENZA – GENOA - h. 14.00

BARONI

ROSSI M. - FONTANI

IV: VERGARO

VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: MOKHTAR (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – COMO - h. 14.00

LA PENNA

MACADDINO - CECCON

IV: TURRINI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

PALERMO – PISA - h. 14.00

FELICIANI

PAGNOTTA – RICCI  

IV: GEMELLI

VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: LOMBARDO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – REGGINA - h. 14.00

FABBRI

MIELE D. - SEVERINO

IV: NICOLINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

BARI – ASCOLI - h. 16.15

RUTELLA

MARCHI - SACCENTI

IV: BARATTA

VAR: MARESCA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

PERUGIA – SUDTIROL - Domenica 16/10 h. 16.15

MAGGIONI

LOMBARDI - BARONE

IV: UBALDI  

VAR: CAMPLONE

AVAR: LONGO S.

Maurizio Morante

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