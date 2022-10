Benevento. Cannavaro: "Ternana solida, stiamo recuperando la forma"

Consueta conferenza stampa pre-gara per mister Fabio Cannavaro alla vigilia del match nel quale il Benevento affronterà, domani al "Vigorito" con fischio di inizio alle 14, la Ternana. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"La Ternana è una squadra molto solida che ha subito solo 4 reti su azione. In questo momento è l'avversaria peggiore da affrontare e serviranno determinazione e cattiveria.

Simy e Acampora non sono disponibili ma rientra Forte. Purtroppo dobbiamo adeguarci alla situazione e puntare su chi è a disposizione. La condizione fisica sta migliorando e i ragazzi cominciano a capire le mie idee. Servirà avere il massimo da chi scenderà in campo.

Capellini soffre di un problema da diverso tempo e le sue forze vanno gestite. Dei giocatori oggi in rosa, solo 10 hanno partecipato al ritiro pre-campionato mentre il resto sono arrivati sul finire del mercato e, quindi, in condizioni non perfette. Abbiamo davanti a noi uno scoglio che va superato.

Simy, alla prima da titolare dopo diverso tempo, era al limite. Lo avrei sostituito dopo, al massimo, dieci minuti della ripresa ma poi si è infortunato ed il cambio è stato obbligato. Il lavoro non è cambiato di molto ma abbiamo diverse situazioni che vanno gestite in maniera mirata perché ci sono calciatori che hanno problemi che si portano dietro da tempo. Il gioco migliora, a preoccupare è ancora la forma fisica. Al momento, abbiamo 65'/70' ottimali e questo dato va migliorato. I ragazzi hanno dato disponibilità e questo mi fa felice.

La partita di domani va affrontata con intelligenza perché loro hanno punti di forza ma anche punti deboli che vanno sfruttati. In fase di non possesso sfruttano il fisico e l'aggressività: starà a noi uscire dal primo attacco velocemente per sfruttare al meglio le nostre qualità.

La punta deve attaccare l'area. Forte e La Gumina sono calciatori diversi ma di grande qualità e che hanno sempre garantito un buon numero di gol.

Su Viviani siamo al lavoro per averlo la prossima settimana. Lui sta bene ma si porta dietro la paura per la ricaduta del suo infortunio.

Schiattarella migliora ma va comunque gestito. Si impegna molto e svolge anche sedute doppie per recuperare la forma migliore.

In questo momento la cosa importante è recuperare tutti i calciatori poi serve iniziare a vincere perché i ragazzi danno tanto ma hanno bisogno di una vittoria.

L'equilibrio in campo è fondamentale. Vorrei giocare con tre punte fisse ma, così facendo, il centrocampo andrebbe in difficoltà. Ora è importante gestire i calciatori per dare loro equilibrio e sicurezze. Giocheremo senza paure".