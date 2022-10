Benevento. Cannavaro ne convoca 22 per la Ternana: out Acampora e Simy

Al termine della seduta di allenamento di quest'oggi, mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha convocato 22 calciatori per la partita di domani contro la Ternana, fischio di inizio alle ore 14 al "Vigorito". Come già annunciato dal tecnico dei sanniti in conferenza, sono out Acampora e Simy che, quindi, raggiungono in infermeria i già assenti Viviani, Kubica, Glik, Veseli ed El Kaouakibi. Rientra, invece, in gruppo Francesco Forte che potrebbe guidare l'attacco domani contro i rossoverdi. Questo l'elenco completo dei convocati:

30. Abdallah Basit,

96 Capellini Riccardo,

28 Ciano Camillo,

10 Farias Diego,

88 Forte Francesco,

18 Foulon Daam,

16 Improta Riccardo,

7 Karic Nermin,

80 Koutsoupias Ilias,

20 La Gumina Antonino,

3 Letizia Gaetano,

33 Leverbe Maxime,

22 Lucatelli Igor,

12 Manfredini Nicolo’,

5 Masciangelo Edoardo,

21 Paleari Alberto,

14 Pape Samba Thiam,

58 Pastina Christian,

27 Schiattarella Pasquale,

8 Tello Andres,

37 Veltri Angelo,

72 Vokic Dejan.