Ternana. Lucarelli: "Il Benevento non è in crisi, non mi fido"

Il tecnico della Ternana, mister Cristiano Lucarelli, ha parlato ai media in vista della trasferta che la sua squadra affronterà domani sul campo del Benevento di Fabio Cannavaro. Queste le parole del tecnico delle "fere":

"Da quando Cannavaro è sulla panchina del Benevento, quindi le ultime due partite, la squadra dà la sensazione di essere forte, che abbia un palleggio da categoria superiore e sia possesso che trasmissione di palla ad ottimi livelli. Secondo me non hanno grosse criticità anche se la classifica dice diversamente. Nel momento in cui troveranno la loro identità di gioco potranno risalire e lottare per il vertice. Non sono in crisi e non mi fido delle troppe assenze.

Soluzioni e scelte dipenderanno anche dagli avversari e dal fatto che hanno elementi veloci come La Gumina, Tello e Ciano.

Sono contento del mio percorso come allenatore e mi piace mettermi sempre in discussione cercando di puntare al massimo senza aiuti e procuratori. Sono un cane sciolto: alla fine conta solo se una partita la vinci o la perdi.

Falletti sarà della partita mentre contiamo di riavere Favilli per la settimana prossima. Agazzi sarà assente.

Guardiamo una partita alla volta. In base al risultato ottenuto, si prepara la successiva. Quella contro il Benevento è la partita più importante al momento, quella che ci può permettere di continuare a fare un certo tipo di campionato. Di fronte avremo un avversario forte e arrabbiato. La B è un campionato maledetto".