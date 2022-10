Benevento-Ternana 2-3: giallorossi nel baratro, ospiti in rimonta

Il Benevento prolunga l'astinenza da vittoria, allungando a 5 la striscia di partite senza raccogliere i 3 punti, e subisce una brutta sconfitta interna per mano della Ternana, a sua volta imbattuto da 6 gare nelle quali ha inanellato un pareggio e cinque vittorie consecutive. Al "Vigorito" il risultato finale è di 3-2 in favore degli ospiti che hanno rimontato nella ripresa il 2-0 sul quale i giallorossi avevano chiuso il primo tempo.

Mister Cannavaro, allenatore del Benevento, è alle prese con diverse assenze ma recupera Forte, che va in panchina, e schiera La Gumina dal 1' insieme a Ciano in attacco; in regia c'è Schiattarella mentre è obbligata la linea difensiva a 3 con Capellini, Leverbe e Pastina. Lucarelli, tecnico degli ospiti, conferma il 4-3-2-1 con Palumbo e Partipilo a supporto di Donnarumma.

Dopo 7' il Benevento si rende pericoloso: palla in profondità di Tello per La Gumina che scatta verso l'area della Ternana e prova il diagonale che, però, termina a lato. Replica ospite al quarto d'ora con Partipilo: inserimento dell'attaccante rossoverde, tiro col sinistro e Paleari, in tuffo, devia in corner. Quattro giri di lancette dopo è il Benevento a passare: Ciano svaria sulla sinistra e tocca per Tello al centro, il colombiano lascia partire un destro che tocca la base del palo alla destra di Iannarilli, poi lo stesso portiere della Ternana e finisce in rete. Al 35' rigore per il Benevento: palla in profondità per La Gumina, Sorensen manca l'intervento, l'attaccante giallorosso si allunga la palla e Iannarilli in uscita lo atterra. Il signor Volpi, arbitro dell'incontro, indica subito il dischetto e poi va a rivedere il tutto al VAR confermando la sua decisione. Sul dischetto va lo stesso La Gumina che non sbaglia e sigla il 2-0. La prima frazione si chiude con il Benevento avanti 2-0 sulla Ternana.

Che la ripresa sia tutt'altra partita lo si capisce già dopo 2' quando Palumbo mette palla in profondità per Partipilo, l'attaccante ospite evita anche Paleari e calcia in porta ma Letizia salva sulla linea mettendo in corner. Al 58' la Ternana dimezza lo svantaggio: punizione dalla sinistra, palla smanacciata da Paleari, Sorensen la insacca in porta di testa. Al 73' arriva il pareggio ospite: Pettinari, appena entrato, non lascia scampo a Paleari con un potente tiro dal limite dell'area giallorossa. Il dramma del Benevento si consuma all'81': punizione dalla sinistra, palla bassa in area giallorossa e messa fuori dalla difesa, sulla stessa si avventa Di Tacchio che buca tutti con un diagonale. Il direttore di gara concede 5' di recupero ma il risultato non cambierà più: la Ternana passa sul campo del Benevento con il risultato di 3-2.

IL TABELLINO