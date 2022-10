Ternana. Lucarelli: "Tre punti pesanti contro una squadra forte"

Al termine del match vinto in rimonta dalla Ternana sul campo del Benevento per 3-2, il tecnico degli ospiti, mister Cristiano Lucarelli, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Dopo un rigore così avrei voluto lasciare la panchina per protesta perché già mi sembrava chiaro dal vivo che non fosse rigore, poi il VAR lo ha anche confermato! Siamo stati bravi a non farci prendere dal nervosismo e nella ripresa, con il calo fisico del Benevento, l'abbiamo ribaltata.

Non ci siamo accontentati del pari contro una squadra che ha dimostrato di essere forte. Mi è piaciuta la mentalità dei nostri ragazzi perché senza idee non sarebbe stato possibile vincere.

Sappiamo che, grazie al nostro metodo, negli ultimi 30' abbiamo sempre qualcosa in più degli avversari. L'importante è non compromettere la partita prima perché non sempre riusciremo a ribaltarla.

Le scelte le ho fatte insieme ai medici per via delle condizioni fisiche dei ragazzi. Bogdan e Diakite potevano giocare un tempo a testa quindi sono partito con il primo in campo dall'inizio pensando che il Benevento avesse un inizio veemente; nella ripresa, invece, per avere maggior efficacia in ripartenza, ho inserito Diakite.

Nell'intervallo ho detto ai ragazzi che il Benevento sarebbe calato e che noi avremmo preso il sopravvento. Io ci credevo e l'ho detto al gruppo. Non abbiamo rubato nulla perché, al di là del possesso palla, il Benevento non ha creato molte occasioni da gol. Sono tre punti pesanti ottenuti contro una squadra forte con alle spalle una società che spende tanto".