Benevento. Cannavaro: "Non si può perdere una partita in questo modo"

Dopo il k.o. interno subito in rimonta contro la Ternana, mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha analizzato così la gara disputata dai suoi ragazzi:

"E' colpa mia che cerco di far giocare tutti. Mi ero già arrabbiato nell'intervallo perché volevo qualcosa di più temendo un calo mentale che è puntualmente arrivato. Più che fisicamente, è venuta meno la testa e questo non possiamo proprio concederlo. I gol su calcio piazzato mi infastidiscono perché sono frutto della paura. Spiace perché si era cominciato a vedere qualcosa di buono.

Schiattarella l'ho tolto quando mi ha detto di non averne più; Tello avrei dovuto toglierlo ancora prima e poi ha avuto un problema. I cambi non hanno dato nulla di più.

Dobbiamo recuperare gli assenti: ad esempio, oggi, Glik avrebbe "pulito" le situazioni su palla inattiva. Ci alleneremo di più sui piazzati sia contro che a favore. Dobbiamo ripartire da quanto visto nel primo tempo.

Dobbiamo pensare positivo perché abbiamo iniziato un cammino e non si torna indietro. Certo fa male perdere così perché una vittoria contro una squadra in forma ci avrebbe consentito di lavora in modo diverso. Speriamo che dall'infermeria arrivino buone notizie. La condizione si migliora col lavoro e dobbiamo gestire le forze a disposizione.

Con i cambi ho preferito il centrocampo a tre togliendo una punta per non bruciare Veltri. Poi mi sono bruciato l'ultima sostituzione pensando ad un problema di La Gumina ma, comunque, al di là di tutto, non abbiamo subito tanti tiri in porta.

Mi sono arrabbiato con i ragazzi perché perdere contro una squadra che ti mette sotto ci sta ma così proprio no. Serve più cinismo e cattiveria.

Leverbe è stato superficiale. Preferisco un difensore scarso e concentrato ad uno forte ma distratto.

La classifica la guardo perché serve a capire dove siamo e che dobbiamo lavorare per fare punti. A prescindere da tutto, una partita nella quale sei avanti 2-0 la devi portare a casa.

Una sconfitta così ti fa cadere il mondo addosso. Devo far capire ai calciatori che la sconfitta non rientra nella mia mentalità.

Speriamo di riavere Simy ed Acampora per la prossima, per Viviani vedremo. Letizia è uscito per scelta tecnica perché non dava la spinta che volevo in quel momento".