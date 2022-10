Atalanta-Sassuolo 2-1, la DEA non si ferma più

Il Sassuolo esce sconfitto dal Gewiss Stadium contro un' Atalanta sempre più lanciata verso le posizioni di vertice.

Parte bene la formazione neroverde sfiorando la rete con Kyriakopoulos ben servito da un bellissimo diagonale di Frattesi. La reazione dei padroni di casa arriva al minuto 13 quando Pasalic si divora la rete del vantaggio da solo davanti a Consigli. La rete del Sassuolo arriva nel finale di tempo, grazie ad un gran tiro al volo di Kyriakopoulos, uno dei migliori in questo avvio di campionato. Il vantaggio però dura poco, perché nei minuti di recupero l' Atalanta trova il pari con Mario Pasalic.

Dopo appena 30 secondi dall'inizio della ripresa la Dea ribalta il risultato, a trovare la rete è Lookman che certifica il suo gran momento di forma. La reazione del Sassuolo non tarda ad arrivare, prima Frattesi sfiora il pari, poi il neo entrato Berardi centra la traversa da fuori area. Al 90' è l'Atalanta ad andare vicino al 3-1 con una diagonale di Ruggeri che non trova la rete. Finisce cosi 2-1 in favore dei padroni di casa, per il Sassuolo oltre alla seconda sconfitta consecutiva la nota dolente è il nuovo infortunio di Domenico Berardi, uscito dopo appena 15 minuti dal suo ingresso in campo.