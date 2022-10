Serie D, il Francavilla si regala il derby Pareggia il Lavello

Nella settima giornata di Serie D girone H sorride soltanto il Francavilla. La formazione sinnica fa suo il derby contro il Matera e trova il primo successo stagionale. Decidono nella ripresa le reti di De Marco e Marconato che acuiscono la crisi dei biancazzurri. Pareggia in casa il Lavello contro il Molfetta. Succede tutto in 4': Oliveira risponde per gli ofantini al vantaggio di Coratella.