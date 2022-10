Novara-Lecco 1-2, gli azzurri deludono al Piola

Un Novara irriconoscibile per un tempo perde la terza partita di fila contro il Lecco e vede sfumare la vetta della classifica, gli azzurri prendono due reti nel primo tempo e a nulla serve la reazione nella ripresa che vede la centesima rete con la maglia azzurra di Pablo Gonzalez.

La cronaca Dopo una fase di studio il Novara si rende pericoloso con Masini che al 13’ impegna Melgrati, sul prosieguo dell’azione i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano in area lombarda. All’improvviso al 26’ il Lecco passa in vantaggio, veloce ripartenza sulla destra del versante d’attacco ospite, la sfera arriva a Buso che elude Benalouane e batte senza problemi Pissardo. Il Novara accusa il colpo, il Lecco sembra avere il doppio delle energie, al 32’ il raddoppio con un gran tiro dalla distanza di Girelli, non esente da colpe nella circostanza il numero uno novarese Pissardo. La prima frazione termina sul due a zero per il Lecco contro il peggior Novara della stagione.

Nella ripresa è un altro Novara, al 6’ Galuppini per Gonzalez che spreca un’ottima chance, l’Argentino si riscatta al 14’ quando al termine di un’azione personale rimette in partita gli azzurri. Finale arrembante dei padroni di casa, Melgrati si supera su Peli al 35’, negli ultimi minuti il Novara ci prova con scarsi risultati e incassa la prima sconfitta interna stagionale.

NOVARA-LECCO 1-2

Marcatori: 26’Buso (L), 32’Girelli (L), 14’st Gonzalez (N).

Novara (4-3-2-1): Pissardo; Ciancio, Benalouane, Carillo, Goncalves (36’st Urso); Masini, Calcagni (1’st Ranieri), Rocca (1’st Peli); Galuppini, Gonzalez (37’st Tavernelli); Bortolussi (24’st Buric). All. Cevoli

Lecco: Melgrati, Celjak, Giudici, Battistini, Pinzauti, Girelli (21’st Longo), Zambataro, Galli (16’st Ilari), Zuccon (30’st Maldonado), Buso, Enrici. All. Foschi

Arbitro: Bordin di Bassano.