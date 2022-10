Serie D girone A, prosegue la marcia delle prime

Poche sorprese nella nona giornata del girone A di Serie D, si conferma al primo posto il Sestri Levante che supera di misura il Fossano nel testa-coda che li vedeva opposti ai piemontesi, tengono il passo della capolista la Sanremese che rifila un pokerissimo di reti al Derthona e il Vado che solo nel finale passa a Stresa, inutile per i padroni di casa la doppietta di Tripoli.

Due i pareggi di questo turno, quello a reti bianche tra Asti e Pinerolo e l'uno a uno tra Fezzanese e Chieri, a Toccafondi risponde Alfiero.

Nell'incontro più importante di giornata il Casale passa di misura a Gozzano e raggiunge proprio i novaresi al quarto posto, continua il momento no del Borgosesia che perde due a zero a Genova contro il Ligorna, i granata restano penultimi e non fanno punti da oltre un mese.

Ben sei i successi interni, un gol di Pavesi permette al Bra di battere il Pontdonnaz, bella affermazione del Legnano nel derby contro la Castellanzese, nell'ultimo incontro di giornata poker di reti della Castanese sul Chisola.

Risultati e classifica di giornata