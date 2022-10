Il Vado passa al "Forlano", allo Stresa Vergante resta la prestazione

Se è vero che è presto per guardare la classifica è altrettanto vero che, giunti alla 9ª giornata di campionato, le prestazioni convincenti donano una bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo di stagione. La truppa dello Stresa Vergante, neo assunta in Serie D, è per nulla intenzionata a rimanere in fondo alla graduatoria: al di là del mantenimento di categoria si evince dalle gare precedenti che mister Nicolini voglia creare una squadra che dimostri in ogni partita una miglioria nell’aspetto tecnico al pari della personalità collettiva, elementi che se ben piazzati in campo, possono sicuramente permettere anche ai protagonisti della novella rosa borromaica di sfruttare l’opportunità per firmare future carriere. Una domenica importante per lo Stresa che sfida per la prima volta nella storia, la squadra che 100 anni fa ha vinto la prima edizione della Coppa Italia, battendo l’Udinese: la gloriosa formazione ligure del Vado che detiene il terzo posto della classifica con 17 punti di cui 7 guadagnati in trasferta e, al di là della posizione, è squadra decisamente in crescita che mira a disputare un campionato di alto profilo lottando con entusiasmo e con estremo senso di consapevolezza e appartenenza di gruppo, finalizzato ad andare sempre oltre ma con spirito vigile, consapevoli insieme a mister Didu, che le difficoltà sono sempre dietro l’angolo.

Fame Il sole debole del cielo ottobrino sovrasta lo stadio “Luigi Forlano”, palcoscenico in cui si esibiranno le due squadre del girone A che dopo un tour de force costituito da otto gare in poco più di un mese, rallentano il ritmo tornando finalmente al solo appuntamento classico domenicale, senza incombenti impegni infrasettimanali. Lo Stresa apre le danze da vero padrone di casa, con una freddura per gli ospiti liguri: Tripoli al minuto 3 viene buttato a terra da Ascioti; calcio di rigore lampante di cui si incarica lo stesso capitano stresiano che dal dischetto scaglia in rete per l'1-0 festeggiato con il gesto dell'arciere tra la gioia dei compagni di squadra. Seconda opportunità per i padroni di casa un minuto più tardi, protagnista Barranco che se ne va in contropiede trovando solo il palo ad opporsi alla sua conclusione. Lucida la compagine ligure che, dopo aver annusato gli avversari, reagisce al 15' con Di Renzo imbeccato sulla fascia sinistra con un lancio da centrocampo di Manno, da dove calcia trovando il pareggio che chiude il primo quarto d'ora di gioco. Un legno anche per il Vado al 17', Spanu serve Manno che di testa centra la traversa; sudano i borromaici che al 22' vanno sotto ad opera ancora di Di Renzo, che fa suo un assist di Castelletto e di testa oltrepassa il tentativo di intervento di Taliento: è l’ 1-2 per il Vado. La squadra di Didu, non sazia, ci riprova al 33' cercando di sfruttare un calcio di punizione con D'Iglio che tenta direttamente il tiro in porta ma viene blindato dal portiere avversario; azione simile al 40', sempre con D’Iglio a calciare e Taliento a dire no. Al 41' Ghigliotti perde malamente palla, Baiardi ne approfitta con un tiro deciso respinto da Ascioti in calcio d'angolo; la battuta è di Argento, Ascioti prova a liberare su Gerevini che raccoglie la respinta prima di essere atterrato da Ghigliotti. È il secondo calcio di rigore per i “Blues”, batte capitan Tripoli che non sbaglia (41'). I due minuti di recupero servono solo a mettere in ordine le emozioni dopo un primo tempo giocato alla massima potenza da parte di entrambe le compagini. Tutti negli spogliatoi per poi continuar battaglia.

Vado al massimo La ripresa parte con lo stesso ritmo del tempo precedente ma lo Stresa Vergante sembra essere sottotono rispetto agli avversari tanto che in campo si registra un netto predominio ligure: al 6' D'Iglio su calcio di punizione cerca la porta ma viene bloccato dalla difesa casalinga, all8' è Capra che sempre su calcio di punizione cerca il compagno D'Iglio che però si fa anticipare da Graziano;, viene anticipato da Graziano mentre cerca il compagno D’Iglio che al 22', a causa di un fallo di mano parso involontario, concede un calcio di punizione della cui battuta si incarica Spera che prova il tiro ribalzato dalle schiene della barriera avversaria. Mezz'ora della ripresa ed è ancora il Vado che prova l’offesa con Capano che sale solo in area di attacco provando il tiro sul quale il portiere stresiano non si fa trovare impreparato. Argento al 33' indirizza di precisione verso Magonara che prova a girarsi di testa senza risultato, intercetta la palla Tripoli ma la difesa del Vado è prontissima a bloccare il tentativo a rete. Brutta la parentesi di Pisanello al quale bastano pochi minuti di gioco per incappare in due gialli che lo costringono ad abbandonare il campo lasciando lo Stresa Vergante in inferiorità numerica proprio nel momento in cui l’unione avrebbe, forse, fatto davvero la forza a ridosso del fischio finale di Re Depaolini. Le chance di tornare in vantaggio per il Vado si fanno reali e Adusa con uno strepitoso tiro dalla fascia destra realizza la rete che porta a tre le segnature ospiti al 43'. Lo Stresa Vergante cerca il tutto per tutto ma gli avversari si chiudono a riccio tenendo in pugno il risultato e sventando anche l’ultima azione in rovesciata di Gerevini e il tentativo debole e innocuo di Magonara di centrare la rete.

Fischia il giudice di gara ed il Vado festeggia la vittoria in trasferta, mantenendo al caldo il terzo posto a poca distanza dalle squadre che la precedono, le corregionali Sestri e Sanremese, mentre lo Stresa Vergante esce senza punti da una gara giocata in maniera positiva contro una delle squadre più toste del girone, che fa ben sperare in vista degli impegni futuri.

STRESA VERGANTE-VADO 2-3

Reti: 4' Tripoli rig. (S), 15' Di Renzo (V), 22' Di Renzo (V), 43' Tripoli rig. (S); 43'st Adusa (V).

Stresa Vergante: Taliento, Spera (32'st Magonara), Baiardi (32'st Pisanello), Tordini, Gerevini, Graziano (48'st Grechi), Cento, Fimognari, Barranco (19'st Perkovic), Tripoli (42'st Colantonio), Argento. A disposizione: Samarxhi, Scotto, Leone, Gioria. All.: Nicolini.

Vado: Ascioti, D'Iglio, De Bode, Capra (45'st Ropolo), Castelletto (33'st Adusa), Di Renzo, Manno (12'st Lo Bosco), Ghigliotti, Capano, Bane, Spanu (30'st Casazza). A disposizione: Fresia, Codutti, Castiglione, Mele, Emane. All.: Didu.

Arbitro: Re Depaolini di Legnano.

Note: Espulso al 40'st Pisanello (S) per doppia ammonizione. Ammoniti Baiardi, Perkovic, Argento e Magonara per lo Stresa Vergante, Ascioti, Castelletto, Di Renzo, Ghigliotti, Capra, Casazza e Lo Bosco per il Vado.