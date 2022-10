Matera, scelta la coppia per il dopo Finamore: Ciullo e Martinelli

Una nuova coppia per il Matera. Come ampiamente annunciato ieri dai media, la società biancazzurra ha comunicato di aver raggiunto l'intesa con Salvatore Ciullo e PasqualeMartinelli per l'assunzione della guida tecnica del fino al termine della stagione. Come è noto, sono due allenatori con un importante passato biancazzurro e questo ha molto influito sulla loro scelta. I due tecnici saranno presentati oggi pomeriggio, nella sala stampa dello stadio XXI Settembre alle ore 17.30.