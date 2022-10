Serie D/F: fermati in quattro. Due giornate ad Albanesi e Busetto

Sono cinque i calciatori fermati dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 7ª giornata del girone F di Serie D. Dovranno sostare ai box per due giornate Lorenzo Albanesi del Montegiorgio e Fabio Busetto della Vastese espulsi domenica, il primo per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, il secondo per aver colpito un calciatore avversario con un calcio al mento. Salteranno una giornata invece Nappo (Alma Juventus Fano), Capparella (Team Nuova Florida) e Gargiulo (Vastogirardi).

Le decisioni adottate:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FERAZZOLI GIUSEPPE(VASTESE CALCIO 1902)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBANESI LORENZO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.

BUSETTO FABIO(VASTESE CALCIO 1902)

Per avere, in reazione, colpito un calciatore avversario con un calcio al mento mentre si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAPPO GIOVANNI(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CAPPARELLA RICCARDO(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DONATANGELO MARCO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY FC)

MURATI MATIAS(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SALTO LOMBA DAMIAN ANDRES(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MORGANTI JACOPO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

NONNI LEONARDO(PINETO CALCIO)

MANONI FRANCESCO(ROMA CITY FC)

PISANU MICHELE(ROMA CITY FC)

VITIELLO DOMENICO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BONACCHI CHRISTIAN(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

ZANON DAMIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RIOSA MICHELE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

FERRI MARINI DANIELE(CYNTHIALBALONGA)

REDONDI DAVIDE(CYNTHIALBALONGA)

SANTILLI DANIELE(CYNTHIALBALONGA)

MAGI GALLUZZI ENRICO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

TOMBA ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ESPOSITO VITTORIO(FOOTBALL CLUB MATESE)

ALBANESI LORENZO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DIOP ISMAILA(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

TRAINI DAVIDE(PINETO CALCIO)

FALL AMETH(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

SPAGNA STEFANO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

CHINELLATO MATTEO(SAMBENEDETTESE SRL)

TORTOLANO EMILIANO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

GRANDIS TOMAS ANDRES(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BRUNETTI GIACOMO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MISTURA ENRICO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

BITTAYE LAMIN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CORCIONE MARIO(CALCIO TERMOLI 1920)

SICIGNANO PIETRO(CALCIO TERMOLI 1920)

PETTI ALESSIO(CYNTHIALBALONGA)

ROBERTO EDOARDO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

VRIONI ALESSIO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

SANTORO LEONARDO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

D'ALESSANDRO MATTEO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

CAMPESTRE LEONARDO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

KUQI ARMAND(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

CORCI JACOPO(SAMBENEDETTESE SRL)

ALONZI FEDERICO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

MAIORANO GIUSEPPE(VASTESE CALCIO 1902)

MENNA THIAGOERNESTO(VASTESE CALCIO 1902)

MONTEBUGNOLI MATTEO(VASTESE CALCIO 1902)

FIORI ANTONIO(VASTOGIRARDI)