Serie B. Gli squalificati dopo la 9a: out in 8, 4 turni a Branca

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 18 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, lanciato oggetti di varia natura e due seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, in direzione dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta piena d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra, per avere, inoltre, calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia destra e la mano del medesimo avversario ancora terra, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CECCARONI Pietro (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DANZI Andrea (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GONDO Diomande Yann C (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAW Davide Djily (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASELLI Daniele (Como)

KARIC Nermin (Benevento)

MARCONI Ivan (Palermo)