Serie C girone A, perdono le due capolista

Il girone A di Serie C si sta trasformando in un gigantesco ciapanò, Novara e Pordenone perdono a sorpresa i rispettivi match, gli azzurri in casa contro il Lecco disputano un orribile primo tempo e la centesima rete di Gonzalez non basta a salvare le sorti della compagine di Cevoli, nel posticipo male anche il Pordenone che viene sconfitto a Mantova, per i friulani solo quattro punti nelle ultime quattro partite.

Ad approfittarne due outsider, il Sangiuliano che supera di misura la Pergolettese e il Renate che con un gol nel finale abbatte un Vicenza ancora deludente.

Un solo pareggio quello del derby veneto tra Padova e Virtus Verona, i padroni di casa falliscono l'appuntamento con i tre punti, non conquistano la vetta e non riscattano il pesante zero a cinque di settimana scorsa in casa della Pergolettese.

Tre i successi esterni, brutto capitombolo della Triestina tra le mura amiche contro l'Albinoleffe, in evidenza Manconi autore di una doppietta; a sorpresa la Pro Patria viene sconfitta in casa dal Trento per due a uno, stesso risultato per l'Arzignano sulla Feralpi alla seconda sconfitta di fila.

Riprende quota la Pro Vercelli che con le reti dei suoi attaccanti Arrighini e Comi regola per due a zero il Piacenza, nell'ultimo incontro di giornata la Juve U23 rifila un tris di reti alla Pro Sesto.

Risultati e classifica di giornata