Serie C, prima vittoria in campionato per il Potenza Perde il Picerno

Nella nona giornata di campionato di Serie C girone C il Potenza trova la prima vittoria. La squadra di Siviglia sblocca la gara con Di Grazia al 7' e raddoppia con Emmausso al 43'. La Turris accorcia al 73' con Leonetti, ma non basta. Il leone rampante coglie i primi tre punti stagionali. Il Picerno cade a Latina punito da una rete di Di Mino ed è penultimo in classifica.