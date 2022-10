Potenza, le info per i tifosi che seguiranno la squadra a Taranto

Archiviato il primo successo in campionato contro la Turris, la squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti allo stadio Viviani. Eseguita parte atletico-tattica (cosa, esercizi corpo libero). Questo il programma delle sedute in vista di Taranto – Potenza (10^ giornata di Serie C, sabato 22 alle ore 17.30, stadio Erasmo Iacovone):

Giovedì 20 ottobre, ore 15 (porte chiuse)

Venerdì 21, ore 15 (porte chiuse)

INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Il Taranto ha comunicato che dal pomeriggio di oggi è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio Erasmo Iacovone.

Sono 500 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi del Potenza acquistabili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket e sul sito vivaticket.com al prezzo di € 9,00 + diritti di prevendita.

La suddetta prevendita rimarrà aperta sino alle ore 19 di venerdì 21.

Il Taranto ricorda che il giorno dell’evento i botteghini dello stadio Erasmo Iacovone resteranno chiusi.

Ufficio Stampa Potenza Calcio