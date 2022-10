Pro Sesto-Novara 2-1, cosa succede agli azzurri?

Un’altra sconfitta per il Novara a cui non basta passare in vantaggio con Bortolussi per tornare a casa da Sesto San Giovanni con dei punti, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma in questo momento il Novara non è neanche fortunato e commette degli errori assurdi.

La cronaca Il primo squillo è dei padroni di casa con Gerbi che non inquadra la porta, al 18’ il Novara passa in vantaggio con Bortolussi che su cross di Carillo realizza la sua seconda rete stagionale dopo quella contro l’Albinoleffe, il vantaggio ospite dura meno di dieci minuti, Gerbi approfitta di un’indecisione di Pissardo per pareggiare i conti. Al 28’ Buric vicino al due a uno, la sua conclusione termina di poco fuori, al 33’ è Benalouane a sfiorare il due a uno di testa, palla alta, la prima frazione termina uno a uno.

La ripresa parte con il Novara che fa la partita, al 24’ un tiro di Goncalves appena entrato viene bloccato da Botti, Cevoli inserisce Gonzalez che si rende subito pericoloso ma difetta di precisione. Al 41’ nel momento di massimo sforzo azzurro la Pro Sesto trova il gol del due a uno con Capelli che risolve un’azione confusionaria con la difesa novarese completamente in bambola.

PRO SESTO-NOVARA 2-1

Marcatori: 18’Bortolussi (N), 27’Gerbi (P), 42’st Capelli (P)

Pro Sesto (4-3-3): Botti; Toninelli, Maurizi, Gattoni, Sala; Gerbi (12’st Capogna), Giubilato, Bruschi; Capelli, Corrasi, Marzupio. All. Andreoletti

Novara (3-5-2): Pissardo; Benalouane (1’st Peli), Bertoncini, Carillo; Ciancio, Masini, Ranieri, Rocca (17’st Galuppini), Urso (17’st Goncalves); Bortolussi (29’st Gonzalez), Buric. All. Cevoli

Arbitro: Cavaliere di Paola