Benevento. Cannavaro: "Situazione difficile, bisogna pensare per 90'"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, in vista della gara di sabato pomeriggio sul campo del Como. Il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito", queste le sue parole:

"Quella col Como è una gara nella quale dobbiamo cercare di pensare per tutti i 90', dobbiamo essere pronti e svegli per affrontare qualsiasi problema dovesse presentarsi in partita.

Per l'attacco ci sono diverse soluzioni, Forte non è al 100% per giocare tutta la partita e Simy sta meglio. Ho qualche soluzione in più rispetto a prima. Schiattarella non ce la fa a giocare una partita intera a prescindere dal modulo. E' vero che abbiamo tanti infortunati, è vero che c'è stato il cambio di allenatore ma i problemi vengono da prima soprattutto a livello muscolare: l'unico problema che è attribuibile al cambio di sistema è quello di Acampora. Per il resto sono per lo più ricadute di problemi precedenti. Abbiamo anche altri giocatori a rischio come, ad esempio, i tre centrali. Se si vuole bene al Benevento in questo momento non si deve venire allo stadio per contestare perché la situazione è difficile e bisogna pensare positivo.

La settimana, a livello psicologico, è stata dura perché i calciatori non sono automi. In questo momento danno il massimo ma è stato difficile allenarsi dopo la sconfitta con la Ternana.

Abbiamo lavorato sulle palle inattive perché sono state un problema in questo periodo, specie dopo le sostituzioni. Glik, sotto questo aspetto, è stata una perdita grave perché è uno molto bravo a pulire queste situazioni. Loro non devono avere paura di sbagliare perché, in ogni caso, la colpa è mia. Dobbiamo essere consapevoli di fare punti che non serviranno per arrivare ai play-off.

Faccio l'esempio di Vokic che è entrato perché in settimana lo avevo visto bene: gli ho detto che non mi interessa se sbaglia un passaggio o un posizionamento ma non può sbagliare l'atteggiamento. Ho fatto giocare tutti, conosco meglio i ragazzi e so quello che possono darmi. Spero che durante la partita non debba fare uscire qualcuno per stanchezza perché quei cambi sono quelli che ti tolgono certezze e prestanza fisica.

Si scende in campo per il risultato perché è questo che ti consente bene di lavorare in settimana. Il calcio è uguale dappertutto perché certe situazioni capitano dovunque. Ora dobbiamo solo lavorare, sull'impegno garantisco io perché chi non si impegna non gioca.

Se guardiamo i dati, paradossalmente, nel secondo tempo abbiamo corso più della Ternana. Questa squadra ha lavorato molto sull'alta intensità, ora serve maggior precisione in partita. Chiudere il primo tempo sul 2-0 non sempre è positivo perché può farti calare l'attenzione e lo si è visto dalla prima palla del secondo tempo. Questo è uno degli aspetti che vanno migliorati. Chi va in campo da il massimo ma ora è il momento di dare ancora di più.

Viviani è complicato perché appena forza un po' gli ritorna il dolore. Non recuperiamo nessuno nemmeno per la prossima settimana".