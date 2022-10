Serie C girone A, Renate capolista solitaria

Turno con poche sorprese il nono del girone A di Serie C che ha visto la vittoria delle prime sei della nuova classifica e la sconfitta delle ultime sette, l'unico risultato contro pronostico è la vittoria della Pro Sesto su un Novara in crisi a cui non è bastato il vantaggio di Bortolussi, il pareggio di Gerbi e il gol nel finale di Capelli certificano la crisi azzurra.

Capolista solitaria il Renate che vince tre a due a Piacenza, protagonista Sorrentino autore di una doppietta; un terzetto insegue ad una lunghezza, il Lecco che con un rigore di Pinzauti batte la JuveU23, il Padova che passa due a zero a Trieste e il Pordenone che nel posticipo non lascia scampo al Trento con una doppietta di Deli nel secondo tempo.

Ben quattro i successi esterni, terza vittoria di fila della Pro Vercelli che trascinata dal proprio capitano Comi vince a Verona, stesso risultato, tre a zero, dell'Arzignano contro un Albinoleffe irriconoscibile e che subisce tre gol nel primo tempo.

Neanche un pareggio in questo secondo infrasettimanale della stagione, bene la Feralpi che batte tre a uno l'ex capolista Sangiuliano, torna a vincere il Vicenza che al "Menti" batte due a uno il Mantova, ottimo il ruolino di marcia della Pergolettese che batte e supera in classifica la Pro Patria.

Risultati e classifica di giornata