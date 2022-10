Marcatori Serie D, Di Renzo ad un passo dalla doppia cifra

Già nove le reti realizzate da Luca Di Renzo del Vado in questa prima fase di stagione, l'attaccante ex Chieri segna una doppietta contro lo Stresa e allunga su Sebastiano Aperi che va in gol con la sua Sanremese nel pokerissimo dei liguri contro il Derthona.

Tre le doppiette di giornata, oltre a Di Renzo si mettono in evidenza Pietro Tripodi dello Stresa le cui due reti non servono ad evitare la sconfitta per i borromaici e Giorgio Gagliardi della Sanremese che con le sue due reti si porta a quota quattro in classifica.

La classifica marcatori completa