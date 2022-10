Como-Benevento 2-1: Cerri ne fa due, giallorossi ancor più nel baratro

Non si arresta la caduta del Benevento in classifica: la compagine giallorossa perde 2-1 sul campo del Como che aggancia proprio i giallorossi a quota 9 punti in classifica. A decidere il match le reti di Cerri, primi due gol in campionato per l'attaccante lariano, e Leverbe nei primi 20' di gioco.

Mister Cannavaro schiera ancora il Benevento con il 3-4-2-1: Improta e Letizia agiscono sulle corsie esterne mentre Ciano e La Gumina sono a sostegno di Forte. Risponde mister Longo con il 4-3-1-2 con Chajia al rientro da titolare a supporto di Cerri e Cutrone, Fabregas e Mancuso partono dalla panchina.

Dopo 4' dal fischio di inizio il Como passa in vantaggio: errore clamoroso in fase di costruzione di Leverbe che regala palla a Cerri sulla linea dell'area di rigore giallorossa, la punta lariana la mette dentro con un preciso diagonale. Il Benevento reagisce e al 9' arriva il pareggio: Leverbe si fa perdonare l'errore precedente e insacca di testa su angolo calciato da Ciano. Per il Como è la quinta rete in due partite subita da corner. L'equilibrio dura fino al 22' quando sono i padroni di casa a riportarsi in vantaggio: azione dei lariani sulla destra, Chajia arriva sul fondo e mette un cross in area sul quale Cerri salta più di tutti e mette alle spalle di Paleari. La replica del Benevento arriva solo al 42' con una bella girata di Improta nel cuore dell'area avversaria sulla quale Vigorito vola a deviare. La prima frazione si chiude sul 2-1.

Nella ripresa Cannavaro cambia modulo passando alla difesa a 4 con l'ingresso di Farias per Leverbe ma il risultato non cambia ed in campo non si vedono azioni degne di nota fino all'88' quando Parigini, ex della partita da poco in campo, a tu per tu con Paleari, spreca l'occasione di chiudere la partita calciando addosso al portiere giallorosso. In pieno recupero, poi, è il Benevento a rendersi pericoloso prima con Vokic su punizione e poi, sulla prosecuzione dell'azione, con Capellini il cui colpo di testa termina di poco alto. Al triplice fischio, dunque, il risultato vede il Como vincere per 2-1 sul Benevento.

IL TABELLINO