Como. Longo: "Battere il Benevento vale più dei tre punti incamerati"

Dopo la vittoria del Como sul Benevento per 2-1, il tecnico dei lariani, Moreno Longo, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Questa vittoria vale più dei tre punti in se perché ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. La classifica del Benevento è deficitaria ma resta una squadra di livello, la vittoria non era affatto scontata e sono felice del risultato.

La Serie B impone sacrificio ed intensità ed i nomi o quanto fatto in passato non contano molto. La nostra rosa ha qualità e questo ci fa pensare di risolvere i problemi ma non basta. Bisogna ragionare da squadra e non da singoli: se riusciremo a fare ciò, lavorandoci, potremo aumentare il nostro bottino di punti.

Non mi aspettavo che il Benevento cambiasse modulo ad inizio ripresa. Quello che ci aspettavamo era una squadra che giocasse con l'orgoglio di chi vuol dare una svolta e sapevamo che avrebbero provato di tutti per pareggiarla".