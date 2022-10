Cannavaro: "Dimissioni respinte, non credo nel ritiro ma ci andiamo"

Mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Como, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

"A società e squadra ho comunicato di aver dato le dimissioni. Il mio è un atto dovuto ma la società non le ha accettate. Foggia è un amico e lo resterà. Facciamo errori che compromettono intere partite.

Io credo che la squadra abbia il potenziale per cambiare rotta perciò le dimissioni sono un atto dovuto. Non voglio alibi, lavoro con i calciatori a disposizione ma non sono riuscito ancora a far capire loro quale sia la differenza tra giocare una partita e vincerla.

Il secondo tempo ha dimostrato che il problema non è la condizione fisica. Purtroppo abbiamo preso ancora gol nei primi minuti di partita senza riuscire a ribaltare il punteggio. In questi momenti serve fare le cose semplici e noi facciamo fatica. Ripeto: lavoro con il materiale a disposizione ma, rivedendo la partita, non credo che gli avversari ci abbiano surclassato.

L'errore di Leverbe ci ha condizionato e l'ho tolto perché è andato in confusione. L'ho messo al centro perché così avrebbe dovuto correre meno che come braccetto. Un difensore deve stare sempre concentrato ma noi facciamo fatica a mantenerla per tutta la partita.

Non mi aspettavo tante difficoltà ma ci sono e possono essere superate insieme e con il lavoro.

Vokic ha un problema da tre mesi; Ciano, dopo uno scontro di gioco, ha avuto un problema al ginocchio. Ora serve recuperare qualcuno e che chi è a disposizione dia il massimo.

Nel ritiro non ci credo ma ci andremo. Dobbiamo ritrovarci e sono atti che dobbiamo a chi ci permette di lavorare".