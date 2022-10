Serie D, pari per Matera e Lavello Sconfitta per il Francavilla

Nell'ottavo turno di Serie D girone H pareggiano Matera e Lavello, mentre il Francavilla perde. L'esordio sulla panchina di Ciullo fa muovere la classifica ai materani. I biancazzurri davanti al pubblico amico vanno sempre in vantaggio con Piccioni e Ferrara, ma vengono ripresi dal forte Casarano con Gatto e Barbetta. Gli ofantini passano in vantaggio sul campo dell'Afragolese con Grande, ma a 4' dalla fine vengono raggiunti da Esposito. Invece i sinnici passano in vantaggio alla mezzora con Marconato e poi subiscono il sorpasso del Nardò prima con Gjonaj al 50' e poi con De Giorgi al 72'.