Serie C girone A, Lecco in testa da solo

Diciannove reti nel decimo turno del girone A di Serie C che ha visto il riscatto del Novara dopo tre sconfitte di fila, gli azzurri con un gol al primo minuto di recupero di Rocca vincono a Padova e tornano nei quartieri alti di una classifica che rimane cortissima.

In testa a sorpresa da solo il Lecco di mister Foschi, i lombardi con le reti di Pinzauti e Battistini vincono sul campo dell'Arzignano e hanno un punto di vantaggio sul Renate che non va oltre lo zero a zero in casa contro l'Albinoleffe e sulla Feralpi che si aggiudica con un gol di D'Orazio il big match di giornata a Pordenone.

Ben cinque i successi fuori casa, sorprende la Pro Sesto che dopo il Novara batte anche la Pro Vercelli due a uno al Piola, il Vicenza in pieno recupero batte il Sangiuliano, Damonte il match-winner. Finisce due a due la sfida salvezza tra Trento e Piacenza, una rete di Stanzani permette alla Pro Patria di tornare a vincere in casa contro la Virtus Verona, stesso risultato per la Juve U23 sulla Triestina sempre più in crisi.

Nell'ultimo incontro di giornata il Mantova supera due a uno la Pergolettese, De Francesco e Mensah rendono inutile la rete di Iori.

