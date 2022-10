I vertici del calcio italiano saranno presenti il 1 novembre a Potenza

I vertici del calcio nazionale si danno appuntamento a Potenza. L’occasione è offerta dal convegno “Calcio insieme, la crescita umana e sportiva delle ragazze e dei ragazzi” organizzato dal Comitato Regionale della Lnd Basilicata. L’evento si terrà il 1 novembre prossimo, alle ore 16 presso il Park Hotel del capoluogo, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente della FIGC Gabriele Gravina e di Giancarlo Abete presidente della Lnd.

“Siamo contenti - afferma il presidente del CR Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi - di poter ospitare i vertici del calcio italiano nella nostra regione. In occasione di un momento di riflessione sui valori e sulle tematiche proprie che il calcio dilettantistico, in particolare quello di Basilicata, promuove. Un movimento, sempre più radicato sul territorio, che rappresenta il vero serbatoio del calcio nel nostro Paese. Riunire tutte le componenti del nostro movimento in Basilicata rappresenta la volontà di lavorare per la crescita delle ragazze e dei ragazzi al fine di assicurare loro un sano accrescimento sportivo e civile. Un obiettivo ambizioso che lavorando insieme possiamo e dobbiamo centrare”.

Ufficio Stampa Lnd Basilicata