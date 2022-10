Sassuolo-Verona 2-1, Frattesi sugli scudi

Nell'ultima partita dell' undicesima giornata il Sassuolo ribalta il Verona e porta a casa tre punti fondamentali. Gialloblu avanti dopo appena 2 minuti grazie ad un cross di Ceccherini che trova impreparato Consigli. I neroverdi però non si scompongono e trovano il pari alla mezz'ora con Laurientè. A pochi minuti dal finale di tempo viene annullato un gol al Verona a Miguel Veloso per un precedente fuorigioco di Kallon.

Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo, anche grazie all'ingresso di Traorè, ed è proprio l'ivoriano a servire un bellissimo assist per Frattesi che sigla la rete del sorpasso. Quarta rete per il centrocampista neroverde, capocannoniere della formazione neroverde in questo avvio di stagione. Per il Verona è sempre più crisi, mentre il Sassuolo si rilancia dopo la sconfitta di Bergamo di una settimana fa.