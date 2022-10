UFFICIALE - Dopo due anni Raffaele si riprende il Potenza

Dopo due anni Giuseppe Addamo Raffaele ritorna al Potenza. Il tecnico siciliano, che ha già maturato una esperienza in rossoblù dal 2018 al 2020, ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo. Alle ore 15 in programma il primo allenamento allo stadio Alfredo Viviani (accesso libero). Alle ore 18 presso la Sala Stampa si svolgerà la conferenza riservata agli organi d’informazione. L’evento sarà trasmesso in esclusiva dal media partner La Nuova TV.