Benevento. I bookmaker quotano anche la possibile retrocessione

La sconfitta con il Como ha acuito una crisi che va avanti ormai da inizio stagione e che per il Benevento si fa evidente anche nelle quote dei bookmaker. A dieci giornate dall'inizio del campionato, i giallorossi arrancano in sedicesima posizione con soli nove punti realizzati.

Un bilancio deficitario completamente opposto alle previsioni degli analisti, che a inizio stagione davano i sanniti tra le squadre favorite per la promozione; meno di due mesi fa l'obiettivo era fissato a 3,50, alle spalle di Genoa, Cagliari e Parma (ancora oggi in prima fila), mentre ora l'impresa è schizzata a 13 volte la posta su Planetwin365. Segno ancora più evidente del periodo difficile è la prima apparizione del Benevento anche nelle scommesse sulla retrocessione, a quota ancora "di sicurezza" vista l'offerta a 4 - lontano dall'1,60 del Perugia e dall'1,80 di Como e Cosenza, le più a rischio - ma comunque significativa per una squadra con altri obiettivi dichiarati.

Toccherà a mister Cannavaro, confermato alla guida della squadra dopo le dimissioni respinte, risollevare la squadra e migliorare la classifica, a cominciare dal turno contro il Pisa, pure fermo a soli 10 punti. Per il match di sabato al Vigorito le quote danno avanti l'«1», a 2,20 contro il 3,25 dei toscani e il 3,35 del pareggio.