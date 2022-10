Serie C - Girone C: i provvedimenti del giudice sportivo

Queste le decisioni del giudice sportivo Palazzi riferite alle gare della 10ª giornata disputate lo scorso fine settimana. Tre i calciatori squalificati, tutti per un turno. Multe per Pescara e Foggia. Sette i calciatori in diffida.

Le decisioni nel dettaglio:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500 PESCARA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sulla pista d’atletica, in molteplici occasioni, nel primo e nel secondo tempo, quindici bottiglie di plastica vuote e semivuote di birra e di acqua, senza provocare danni a cose o a persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 800 FOGGIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco senza colpire alcuna persona. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive di fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LONGO EMILIO (PICERNO)

DE SANZO FABIO (GELBISON)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa verso i sostenitori della squadra avversaria in quanto, dopo essere stato sostituito, mentre si dirigeva verso la propria panchina, rivolgeva un gesto offensivo verso la Tribuna occupata dai sostenitori avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CALDORE MARCO (JUVE STABIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MANETTA MARCO (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)

MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

DI LIVIO LORENZO (LATINA)

KONATE AMARA (ACR MESSINA)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)

AWUA THEOPHILUS (CROTONE)

BONALUMI SIMONE (GELBISON)

ZULLO WALTER (GIUGLIANO)

MASELLI SERGIO (JUVE STABIA)

MARINO ROBERTO (ACR MESSINA)

TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (POTENZA)

GYAMFI BRIGHT (POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BLONDETT EDOARDO (AUDACE CERIGNOLA)

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)

MARTINELLI LUCA (CATANZARO)

MILILLO ALESSIO (FIDELIS ANDRIA)

CARDOSELLI CASSIO (VIRTUS FRANCAVILLA)

DE SENA CARMINE (GELBISON)

FAELLA ALESSIO (GELBISON)

LORETO CIRO (GELBISON)

PAPA SALVATORE (GELBISON)

GHISOLFI MATTEO (GIUGLIANO)

DELL’ORFANELLO UGO (JUVE STABIA)

PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)

ROSSETTI LORENZO (LATINA)

TESSIORE ANDREA (LATINA)

ANGILERI ANTONY (ACR MESSINA)

MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)

NAPOLETANO PAOLO (ACR MESSINA)

MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)

BOCCIA SALVATORE (TURRIS)

RICCI LUCA (VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CASARINI FEDERICO (AVELLINO)

RIZZO ALBERTO (FOGGIA)

TENTARDINI ALBERTO (CATANZARO)

PALMIERO LUCA (PESCARA)

CANDELLORI KEVIN (FIDELIS ANDRIA)

RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)

RONDINELLA GENNY (GIUGLIANO)

PANDOLFI LUCA (JUVE STABIA)

RUSSO DANILO (JUVE STABIA)

SANTARPIA ANTONIO (MONTEROSI TUSCIA)

BELLONI NICOLAS ALEXIS (POTENZA)

STEFFE’ DEMETRIO (POTENZA)

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

GALLO ANDREA (TURRIS)

MARENCO FILIPPO (VITERBESE)