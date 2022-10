Serie C - Girone C: le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata

Rese note le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata del girone C di Serie C in programma domenica 30 ottobre alle ore 17:30. Anticipate alle 14:30 Latina-Monterosi Tuscia, Taranto-Giuliano e Viterbese-Foggia.

Programma e designazioni arbitrali:

LATINA – MONTEROSI TUSCIA, ore 14:30

Francesco D’Eusanio di Faenza

Michele Rispoli di Locri

Davide Merciari di Rimini

Quarto Ufficiale: Stefano Selva di Alghero

TARANTO – GIUGLIANO, ore 14:30

Luca Angelucci di Foligno

Emilio Micalizzi di Palermo

Andrea Zezza di Ostia Lido

Quarto Ufficiale: Fabrizio Pacella di Roma 2

VITERBESE – FOGGIA, ore 14:30

Enrico Maggio di Lodi

Giacomo Monaco di Termoli

Francesco Collu di Oristano

Quarto Ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo

AUDACE CERIGNOLA – TURRIS

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Davide Stringini di Avezzano

Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

Quarto Ufficiale: Enrico Gigliotti di Cosenza

AVELLINO – CATANZARO

Stefano Nicolini di Brescia

Giovanni Dell’Orco di Policoro

Glauco Zanellati di Seregno

Quarto Ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila

CROTONE – PICERNO

Kevin Bonacina di Bergamo

Giuseppe Luca Lisi di Firenze

Davide Santarossa di Pordenone

Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli

GELBISON – FIDELIS ANDRIA

Samuele Andreano di Prato

Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2

Marco Matteo Barberis di Collegno

Quarto Ufficiale: Giuseppe Scarpati di Formia

JUVE STABIA – PESCARA

Paride Tremolada di Monza

Riccardo Pintaudi di Pesaro

Emanuele De Angelis di Roma 2

Quarto Ufficiale: Enrico Gemelli di Messina

MONOPOLI – ACR MESSINA

Ettore Longo di Cuneo

Carmine De Vito di Napoli

Paolo Tomasi di Schio

Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

POTENZA – VIRTUS FRANCAVILLA

Alessandro Di Graci di Como

Marco Lencioni di Lucca

Marco Toce di Firenze

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza