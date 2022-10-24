Serie D - Girone F: le decisioni del giudice sportivo
Sono sette i calciatori squalificati da giudice sportivo Merone dopo le gare dell'ottava giornata del girone F, tutti per una giornata. Le decisioni nel dettaglio:
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
MATTONI MAURIZIO(TOLENTINO 1919 SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVATELLI DANIELE(TOLENTINO 1919 SSDARL)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SCHIAROLI LORENZO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)
CASOLLA FRANCESCO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CORCIONE MARIO(CALCIO TERMOLI 1920)
RIMONDI MATTEO(ROMA CITY FC)
CARDELLA FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)
MARCELLI ROBERTO CARLOS(TOLENTINO 1919 SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NONNI LEONARDO(PINETO CALCIO)
PISANU MICHELE(ROMA CITY FC)
GELSI ALESSANDRO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
AMMONIZIONE (III INFR)
LABONIA FRANCESCO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
ZANON DAMIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
FERRI MARINI DANIELE(CYNTHIALBALONGA)
NAVA VALERIO(CYNTHIALBALONGA)
ESPOSITO VITTORIO(FOOTBALL CLUB MATESE)
LA GAMBA ANTONIO(FOOTBALL CLUB MATESE)
DI FILIPPO NICOLAS(PINETO CALCIO)
TRAINI DAVIDE(PINETO CALCIO)
SPAGNA STEFANO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
CASON STEFANO(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
SPINA RAFFAELE(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
STEFONI MATTIA(TOLENTINO 1919 SSDARL)
TORTOLANO EMILIANO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
AMMONIZIONE (II INFR)
BITTAYE LAMIN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
SMAJLAJ NIKOLAS(CALCIO TERMOLI 1920)
POLETTO MATTIA(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
BORRELLI DAVIDE(CYNTHIALBALONGA)
CAON GIAMMARCO(CYNTHIALBALONGA)
PETTI ALESSIO(CYNTHIALBALONGA)
BALDINI MATTEO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
MARINI ALEX MARCO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
PERINI FILIPPO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
MININCLERI SIMONE(PINETO CALCIO)
MIGLIORINI MARCO(SAMBENEDETTESE SRL)
MORO SIMONE(TOLENTINO 1919 SSDARL)
ALONZI FEDERICO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
GIORDANI VALERIO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
MAIORANO GIUSEPPE(VASTESE CALCIO 1902)
CIOCCA NICOLA(VASTOGIRARDI)
LORUSSO GIOVANNI(VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFR)
CECCONI GIACOMO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
DEFENDI EDOARDO(CALCIO TERMOLI 1920)
DI STEFANO DAVIDE(CALCIO TERMOLI 1920)
AMATO FRANCESCO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
PALMISANO GAETANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
SECLI FEDERICO(CYNTHIALBALONGA)
MASSI DANIELE(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
PIETROPAOLO VITTORIO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
ROVINELLI ENRICO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
SENSI MATTEO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)
CABELLA ANDREA(ROMA CITY FC)
DE CARO FRANCESCO(SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
EMILI LORENZO(SAMBENEDETTESE SRL)
KALOMBO MBUYAMBA SEDRIC(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
RIBERON MAEL(TOLENTINO 1919 SSDARL)
BRACAGLIA ANDREA(VASTESE CALCIO 1902)
MINCHILLO CHRISTIAN(VASTESE CALCIO 1902)