Serie B. Gli arbitri dell'11a: Pezzuto a Benevento, Colombo a Genova - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri dell'11a: Pezzuto a Benevento, Colombo a Genova

L'arbitro Ivano Pezzuto
L'arbitro Ivano Pezzuto
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 29 ottobre.

BARI – TERNANA - Venerdì 28/10 h. 20.30

MARCENARO

ROSSI L. - SECHI

IV: KUMARA

VAR: MARINELLI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: FELICIANI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BENEVENTO – PISA - h. 14.00

PEZZUTO

MACADDINO - CECCON

IV: ANCORA

VAR: SOZZA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MUTO (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CAGLIARI – REGGINA - h. 14.00

LA PENNA

PRENNA – RICCI M.

IV: CALZAVARA

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI M.

COSENZA – FROSINONE - h. 14.00

ZUFFERLI

LIBERTI - SACCENTI

IV: EMMANUELE

VAR: CAMPLONE (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: MIELE G. (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – PALERMO - h. 14.00

FOURNEAU

PAGLIARDINI - CAVALLINA

IV: LUONGO

VAR: ABBATTISTA (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR: DEI GIUDICI (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

PARMA – COMO - h. 14.00

PRONTERA

VONO - FONTANI

IV: GALIPO’

VAR: GIUA

AVAR: RUTELLA

SPAL – SUDTIROL - h. 14.00

DIONISI

MELI – DI GIACINTO

IV: GAUZOLINO

VAR: MAZZOLENI (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: ROSSI C. (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – ASCOLI - h. 14.00

PICCININI

RASPOLLINI – LONGO F.

IV: ZANOTTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MERAVIGLIA

GENOA – BRESCIA - h. 16.15

COLOMBO

VALERIANI - SEVERINO

IV: CENTI

VAR: BANTI

AVAR: VECCHI

PERUGIA – CITTADELLA - Domenica 30/10 h. 16.15

MINELLI

MARCHI - NIEDDA

IV: VERGARO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

Maurizio Morante

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