Serie B. Gli arbitri dell'11a: Pezzuto a Benevento, Colombo a Genova
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 29 ottobre.
BARI – TERNANA - Venerdì 28/10 h. 20.30
MARCENARO
ROSSI L. - SECHI
IV: KUMARA
VAR: MARINELLI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: FELICIANI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BENEVENTO – PISA - h. 14.00
PEZZUTO
MACADDINO - CECCON
IV: ANCORA
VAR: SOZZA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MUTO (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CAGLIARI – REGGINA - h. 14.00
LA PENNA
PRENNA – RICCI M.
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: GUALTIERI M.
COSENZA – FROSINONE - h. 14.00
ZUFFERLI
LIBERTI - SACCENTI
IV: EMMANUELE
VAR: CAMPLONE (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MIELE G. (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – PALERMO - h. 14.00
FOURNEAU
PAGLIARDINI - CAVALLINA
IV: LUONGO
VAR: ABBATTISTA (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
AVAR: DEI GIUDICI (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
PARMA – COMO - h. 14.00
PRONTERA
VONO - FONTANI
IV: GALIPO’
VAR: GIUA
AVAR: RUTELLA
SPAL – SUDTIROL - h. 14.00
DIONISI
MELI – DI GIACINTO
IV: GAUZOLINO
VAR: MAZZOLENI (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: ROSSI C. (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
VENEZIA – ASCOLI - h. 14.00
PICCININI
RASPOLLINI – LONGO F.
IV: ZANOTTI
VAR: DI MARTINO
AVAR: MERAVIGLIA
GENOA – BRESCIA - h. 16.15
COLOMBO
VALERIANI - SEVERINO
IV: CENTI
VAR: BANTI
AVAR: VECCHI
PERUGIA – CITTADELLA - Domenica 30/10 h. 16.15
MINELLI
MARCHI - NIEDDA
IV: VERGARO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI