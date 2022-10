Serie D girone A, vincono le prime due

E' sempre un affare tutto Ligure il girone A di Serie D 2022/2023, con la vittoria del Ligorna nel derby contro il Vado per quattro a due sono quattro le formazioni della regione con capoluogo Genova ad occupare le prime quattro posizioni.

Prosegue in vetta il Sestri Levante che vince due a zero in Valle D'Aosta contro il Pontdonnaz, stesso risultato per la Sanremese a Chisola con le reti di Rizzo e Valagussa; perde terreno il Casale che non va oltre il due a due casalingo contro lo Stresa, male il Gozzano che perde a Chieri due a zero per mano dei gol di Ponsat e Papagno, deve rinviare l'appuntamento con la vittoria ancora una volta il Borgosesia che rimane penultimo dopo l'uno a uno interno contro il Pinerolo.

La sorpresa di questa fase di campionato è sicuramente la Castanese, il tre a uno ad Asti è la terza vittoria consecutiva che consente a Facchini e compagni di avvicinare la zona play-off; quattro i pareggi di giornata, finiscono uno a uno Castellanzese-Bra e Fossano-Fezzanese.Nell'ultimo incontro di giornata netto tre a zero del Derthona sul Legnano.

Risultati e classifica di giornata