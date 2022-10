Pisa. D'Angelo: "Benevento sopperirà alle assenze con la rosa ampia"

Il Pisa affronterà domani il Benevento nella gara valida per l'11a giornata del campionato di Serie B. Queste le parole di mister Luca D'Angelo, allenatore dei nerazzurri toscani, nella conferenza che precede il match:

"La partita dello scorso campionato non ci condizionerà. Il Benevento ha diverse assenze ma ha anche una delle rose più ampie del campionato quindi potranno sopperire. La partita sarà intensa e, se vorremo vincere, dovremo giocare bene.

Siamo al completo anche se qualcuno, come Barba che torna dall'infortunio, si è allenato meno degli altri. Oggi ha fatto tutta al rifinitura con la squadra: parlerò con lui e valuteremo insieme.

Non penso ci siano dubbi sulla qualità del Benevento ma tutti hanno difficoltà. Non sarà una partita facile.

Gli errori ci stanno durante una partita ma sappiamo che per vincere dovremo sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Dovremo stare dentro la partita e contare anche su chi entrerà a gara in corso.

L'avere ampia scelta su chi schierare è una cosa buona e poi, con i cinque cambi, è più facile far sentire tutti importanti. I calciatori sanno che chi entra può essere fondamentale dando il proprio contributo. Ci sono tante partite in stagione e tutti avranno la propria occasione. Attendiamo solo il ritorno di Caracciolo per dirci davvero al completo: dovrebbe essere in gruppo da dicembre. Torregrossa può partire dall'inizio perché sta bene ma potrebbe anche subentrare e questo vale sia per lui che per gli altri.

La Serie B è un bellissimo campionato perché ti presenta sempre sfide importanti. In altri campionati il distacco tra le prime e quelle che stanno dietro in classifica è ampio mentre in B devi dare sempre il massimo per fare punti.

Dobbiamo essere più consapevoli delle nostre qualità; credo che l'inizio del campionato ha tolto tranquillità. Se otteniamo risultati lavoreremo con più certezze. Per i risultati è importante lavorare bene in allenamento.

Masucci è il simbolo del percorso fatto dal Pisa negli ultimi anni. Per staff e società è tra gli elementi più importanti perché mette a disposizione sia qualità umane che tecniche. Lo possiamo solo ringraziare per quanto sta facendo.

Non so se Ionita e Barba accuseranno il fatto di essere ex ma si sono allenati da professionisti quali sono. Ionita è una mezzala con grande capacità di inserimento e questo fa sì che, in certe partite, può giocare anche da sottopunta. Ho parlato con lui e mi ha dato la disponibilità a giocare dove gli verrà richiesto.

Leverbe è un calciatore molto forte che ha disputato una buonissima stagione con noi lo scorso anno. E' un bravo ragazzo e con lui mi sono trovato bene. Sono stato felice di vederlo giocare in Serie A anche se per poco".