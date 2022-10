Napoli-Sassuolo 4-0, Osimhen affonda i neroverdi

Il Sassuolo affonda allo stadio Diego Armando Maradona sotto i colpi di un Napoli sempre più dominante. 4-0 il risultato finale in favore degli uomini di Luciano Spalletti che salgono cosi a quota 32 punti, mentre i neroverdi restano fermi a 15. Gara già virtualmente chiusa nel primo tempo, quando Osimehn firma una doppietta al 4' e 19', e Kvaratskhelia al 36' firmano il parziale 3-0 per i padroni di casa. Nella ripresa Dionisi mette dentro Traorè per dare una scossa alla squadra, ma le uniche occasioni che capitano sui piedi di Frattesi vengono neutralizzate da Meret. Al 77' arriva il quarto gol che chiude la gara, ancora con Osimhen, tripletta per l'attaccante nigeriano del Napoli. Nel finale espulso Laurientè per doppia ammonizione.