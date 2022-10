Potenza, i convocati contro la Virtus Francavilla Ci sarà Ghirelli

In vista della gara Potenza – Virtus Francavilla (11^ giornata campionato di Serie C girone C, domenica 30 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio A. Viviani), di seguito i precedenti tra le due squadre. Contributo a cura di Attilio Oddone, in collaborazione con l’Associazione Museo del Potenza Calcio:

Interregionale – Gir. H 1987/88 – 17/01/88 (17ᵃ giornata) | Potenza-Francavilla 0-0

Serie D – Girone H 2015/16 – 31/01/16 (22ᵃ giornata) | Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Serie C – Girone C 2018/19 – 02/12/18 (14ᵃ giornata) | Potenza-Virtus Francavilla 3-1 (7’ França, 39’ Sales, 52’ Guaita, 59’ Partipilo)

Serie C – Girone C 2019/20 – 05/04/20 (35ᵃ giornata) | Potenza-Virtus Francavilla n.d. (per la sospensione del campionato a causa della pandemia da Covid)

Serie C – Girone C 2020/21 – 21/02/21 (26ᵃ giornata) | Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Serie C – Girone C 2021/22 – 29/09/21 (6ᵃ giornata) | Potenza-Virtus Francavilla 0-1 (24’ Ventola)

NUMERI TOTALI

Bilancio in Basilicata: 5 partite giocate, 1 vittoria Potenza, 3 pareggi, 1 vittoria V. Francavilla; 3 reti Potenza, 2 reti V. Francavilla.

Risultato più ricorrente: 0-0 (tre volte);

Miglior marcatore del Potenza: Carlos França, Leandro Guaita e Simone Sales con 1 rete;

Miglior marcatore della Virtus Francavilla: Anthony Partipilo e Danilo Giacinto Ventola con 1 rete.

L’allenatore Giuseppe Raffaele ha diramato i convocati per la gara Potenza – Virtus Francavilla: 11^ giornata campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica 30 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani. Indisponibili i calciatori Matino (1 giornata di squalifica) e Logoluso (riposo precauzionale).

Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 3 Celesia Christian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 14 Riccardi Pasquale – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Francesco – 10 Del Sole Ferdinando – 7 Emmausso Michele – 32 Masella Davide – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

In occasione della gara Potenza – Virtus Francavilla (11^ giornata campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica 30 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani) sarà ospite il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Si tratta della seconda volta in questa stagione – la precedente il 18 settembre scorso per Potenza – Foggia (1-1).

