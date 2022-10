Benevento-Pisa 0-0: punto prezioso per i giallorossi vista l'emergenza

Termina con un pareggio "a reti bianche" il match del "Vigorito" tra Benevento e Pisa, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.

I giallorossi, ancora con tantissimi assenti, scendono in campo con il 3-4-2-1: mister Cannavaro sceglie La Gumina come terminale offensivo con Farias ed Improta in appoggio. D'Angelo risponde tenendo gli ex Ionita e Barba in panchina e schierandosi con il 4-3-1-2: nei nerazzurri è il rumeno Morutan a dover innescare le punte Sibilli e Gliozzi.

Il primo tempo scorre via con una sola occasione degna di nota, di marca pisana: un colpo di testa di Toure, su cross di Nagy dalla destra, che Paleari respinge con un intervento di istinto. Il Benevento prova a rendersi pericoloso ma manca in fase di conclusione e non impensierisce Livieri.

La ripresa ricalca la prima frazione e anche questa volta è il Pisa a spaventare il Benevento: Beruatto, sugli sviluppi di un corner guadagnato dopo una conclusione di Morutan deviata sul fondo da Paleari, coglie la traversa con una sassata di sinistro. Al triplice fischio, dunque, il risultato è di 0-0.

