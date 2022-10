Benevento. Cannavaro: "Se giochiamo così, ne perderemo poche"

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, ha commentato il pareggio per 0-0 fatto registrare dai suoi ragazzi contro il Pisa in sala stampa al termine della partita. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"E' un pari che vale tanto, ringrazio i ragazzi per lo sforzo sostenuto. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, giocando per circa mezzora con qualità, peccato non aver segnato. E' mancata la cattiveria giusta ma ci sono valori importanti nonostante l'emergenza. Il pari è poco per la prima mezzora di gioco.

Dagli errori si impara, i ragazzi hanno capito il momento e l'atteggiamento mi è piaciuto. Nel secondo tempo avremmo potuto gestire meglio.

Schiattarella non è in perfette condizioni ed insieme a lui anche i tre difensori. Farias non giocava da tanto dal 1', anche La Gumina non era al meglio. In settimana li ho lasciati tranquilli e, solo due giorni fa, ho lavorato su questa situazione. Purtroppo il 3-5-2 ti fa stare compatto ma non ti rende facile attaccare.

Per la mia idea di gioco, la mezzala deve stare tra le linee, scalare in fascia e deve capire quando è il momento di attaccare o di difendere sul play avversario. Questo lavoro non si fa in due giorni ma lo spirito è quello giusto. Se giochiamo così, ne perdiamo poche.

Farias mi è piaciuto perché anche lui ha capito il momento. Se comprende bene cosa può essere per la squadra allora ci darà una grande mano. Mi aspetto di più perché è un giocatore di categoria superiore. Sarà importante riportarlo ai suoi standard.

Improta è uscito per stanchezza. Avevamo previsto le tre sostituzioni perché in panchina avevamo solo giovani.

Il ritiro è finito perché ho undici calciatori arruolabili. Non era una punizione ma ora i ragazzi devono tornare a casa dalle famiglie.

Glik lo stiamo recuperando ma non so se giocherà la prossima. Proviamo ad accelerare per Viviani perché servono energie nuove. Chi è sceso in campo sa di aver ottenuto un buon risultato, nonostante la sofferenza e pochi rischi, contro una delle squadre più in forma del momento. Lavoreremo in settimana per migliorare ancora e giocarcela anche contro il Bari.

La Gumina e Forte sono al limite e dobbiamo gestirli. La situazione non è facile e i giocatori sanno che devono continuare a lavorare.

Ringrazio i tifosi per l'incitamento perché rappresenta un messaggio positivo per i ragazzi. Da queste situazioni si esce tutti insieme. Serve una vittoria per smettere di soffrire".