Pisa. D'Angelo: "Nel finale avremmo potuto osare di più"

Mister Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha così commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra sul campo del Benevento:

"E' un buon pareggio perché il Benevento, anche con tanti assenti, è una buona squadra. Negli ultimi 25' minuti si poteva osare di più perché loro erano in difficoltà. Anche con le tre punte in campo non abbiamo prodotto molto: anche noi abbiamo avvertito la stanchezza e siamo stati poco lucidi in ripartenza.

Non abbiamo rischiato Barba perché avevamo altri centrali a disposizione e non ce n'era motivo. Nicolas ha avuto un risentimento durante la rifinitura.

L'arbitraggio non ha inciso sul risultato anche se la partita è stata spezzettata perché il direttore di gara ha fischiato molto.

L'approccio mi è piaciuto perché non è facile venire qui e giocare a viso aperto. Gli ultimi 25', invece, mi sono piaciuti meno perché non abbiamo sfruttato la mancanza di cambi del Benevento. I ragazzi mi hanno detto che hanno sofferto il caldo.

Beruatto ha fatto un'ottima partita. Abbiamo giocato bene dal punto di vista difensivo nel complesso. Tra Letizia e Beruatto il duello l'ha vinto il secondo e avrebbe meritato il gol. Morutan ha fatto bene nel primo tempo ma nella ripresa è sparito.

La nostra classifica dice che siamo in difficoltà e che dobbiamo venire fuori. Se siamo in queste condizioni, la colpa è nostra".