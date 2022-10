Novara-Sangiuliano City 1-0, tre punti immeritati per gli azzurri

Il peggior Novara della stagione assieme al primo tempo con il Lecco esce dal Piola con tre punti importantissimi grazie ad un lampo di Masini su assist di Bortolussi a un quarto d’ora dalla fine, il Sangiuliano esce dal campo con l’amaro in bocca perché un pareggio sarebbe già stato un risultato inaccettabile per i lombardi che hanno dominato in lungo e in largo sprecando anche un rigore nelle fasi iniziali del match.

Desjardins tiene in linea di galleggiamento gli azzurri Al 2’ Novara vicino al vantaggio, Bruzzone per anticipare Bortolussi rischia un clamoroso autogol, al 5’ errore di Carillo che per rimediare stende Anastasia in area, rigore che lo stesso attaccante ospite si fa parare da uno strepitoso Desjardins. Il Novara fatica, al 22’ si vede Rocca che non inquadra la porta, al 32’ Desjardins è attento su una conclusione da fuori area di Cogliati, al 46’ angolo di Galuppini per Carillo che di testa non impensierisce più di tanto Sposito.

Lampo di Masini, il Novara trova una vittoria insperata Ripresa che parte se possibile su ritmi ancora più bassi, al 13’ un destro di Anastasia termina alto sulla traversa, al 21’ viene lasciata un’autostrada a Fusi che calcia con potenza e precisione, Desjardins dice ancora una volta di no, al 23’ punizione insidiosa di Anastasia, l’estremo azzurro para in angolo, al 26’ finalmente un tentativo degli azzurri, Bertoncini per Bortolussi che di testa impegna Sposito, al 31’ a sorpresa il Novara passa in vantaggio, Bortolussi lavora una bella palla in area e serve Masini che in corsa non sbaglia, vantaggio immeritato ma che si concretizza quando manca un quarto d’ora alla fine. Al quarto minuto colpo di testa di Alcibiade che sembra vincente, il Piola trattiene il respiro e la palla termina di poco a lato, gli azzurri possono festeggiare tre punti d’oro.

NOVARA-SANGIULIANO CITY 1-0

Marcatore: 31’st Masini

Novara (4-3-1-2): Desjardins; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Urso; Masini, Ranieri (10’st Calcagni), Rocca (36’st Marginean); Galuppini (10’st Buric); Tavernelli (10’st Benalouane), Bortolussi (45’st Gonzalez). All. Cevoli

Sangiuliano City : Sposito; Zanon, Serbouti (40’st Miracoli), Bruzzone, Anastasia, Pedone, Queros, Cogliati, Zugaro (10’st Ippolito), Fusi, Alcibiade. All. Ciceri

Arbitro: Saia di Palermo.

Note: Ammoniti Ciancio e Bertoncini per il Novara, Anastasia e Serbouti per il Sangiuliano City. Spettatori 2927, 2107 abbonati e 820 paganti.