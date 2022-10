Serie C, il Potenza impatta 2-2 Il Picerno battuto di misura a Crotone

Nell'undicesima giornata di Serie C girone C il Potenza impatta 2-2 in casa, mentre il Picerno scivola a Crotone. L'esordio sulla panchina del leone rampante di Raffaele porta soltanto un punto. Caturano sblocca la gara, la Virtus Francavilla ribalta con Patierno e Murilo, prima che l'attaccante rossoblu sigli la doppietta del 2-2. Allo Scida i melandrini vengono invece piegati da Gomez che proietta i pitagorici ad un punto dalla vetta.