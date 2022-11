Serie D girone A, allunga il Sestri Levante

Prove di fuga nel girone A di Serie D con il Sestri Levante che si aggiudica il big match di giornata contro il Casale e si porta a più quattro sulla Sanremese che a sorpresa viene sconfitta tra le mura amiche dal redivivo Pontdonnaz.

Dietro non accelerano le inseguitrici, il Vado non va oltre il due a due nel derby ligure contro la Fezzanese, il Ligorna perde uno a zero a Gozzano, decide un rigore di Sangiorgio.

Tre i pareggi di giornata, a reti bianche il derby piemontese tra Pinerolo e Derthona, nell'altro derby due a due tra Bra e Chieri, in evidenza Ponsat autore di una doppietta.

Nell'anticipo importantissimo successo del Borgosesia a Stresa, Fossati e Marra permettono ai granata di tornare alla vittoria dopo quasi due mesi di astinenza; sempre più ultimo il Fossano che perde tre a zero a Legnano, bene l'Asti che con un gol di Legal supera il Chisola.

Nell'ultimo incontro di giornata la Castellanzese vince sul campo della Castanese per due a uno.

