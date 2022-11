UFFICIALE - F. Andria: esonerato Cudini. Via anche il ds Federico

Svolta in casa Fidelis Andria.

Il club federiciano ha esonerato mister Cudini. Questo il comunicato: "La Fidelis Andria 2018 comunica di aver sollevato Sandro Federico dall’incarico di Direttore Sportivo e Mirko Cudini dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Con mister Cudini, è stato sollevato anche l’allenatore in seconda Giuseppe Antognozzi. Il club desidera ringraziare il direttore sportivo ed il tecnico per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi. La squadra già dall’allenamento odierno previsto per le ore 14, sarà affidata al tecnico della Primavera 4 Doudou Diaw".