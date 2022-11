Casertana. Avvicendamento in panchina: a Parlato succede Panarelli

Con due distinti comunicati nel giro di poche ore la Casertana ha annunciato la separazione da mister Carmine Parlato e l'arrivo in panchina di mister Luigi Panarelli. Queste le due note della società del presidente D'Agostino:

- La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il sig. Carmine Parlato. All’allenatore ed il suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu. La società, inoltre, comunica che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo tecnico della prima squadra.

- La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Luigi Panarelli. Tecnico classe 1976, ha iniziato la sua carriera al Team Altamura, successivamente due stagioni alla guida del Taranto (2018/2019 e 2019/2020) per poi formalizzare il suo passaggio alla Fidelis Andria. Nel pomeriggio il tecnico ha già diretto la sua prima seduta di allenamento allo stadio ‘Pinto’.